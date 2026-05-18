Takibe alınan otomobilden 23 kilo 984 gram esrar ele geçirildi

MERSİN'de polisin takibi sonucu durdurularak arama yapılan otomobilde 23 kilo 984 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ç.A., tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yenişehir ilçesinde yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu narkotik madde taşıdığı değerlendirilen araç, polis ekiplerince durduruldu. Savcılık talimatıyla araçta yapılan aramada 23 kilo 984 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla yakalanan Ç.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.A., mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı