Mersin'de otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Hülya Kılınç hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, M.H.K. (37) idaresindeki 33 DYA 65 plakalı otomobil, Karahacılı Mahallesi'nde seyir halindeyken şarampole devrildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan Hülya Kılınç'ın (36) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kılınç'ın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
