Mersin'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada 52 yaşındaki Erdoğan I. hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Y.Ş'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, D400 kara yolunda, üzerinde 2 kişinin bulunduğu elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazada elektrikli bisikletteki Erdoğan I. (52) ve S.I. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Erdoğan I, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Y.Ş. gözaltına alındı.