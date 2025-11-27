Mersin'de Otomobil Çarpması Sonucu Bir Kişi Ağır Yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki S.İ., A.K. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye sevk etti. Sürücü gözaltına alındı.
Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi'nde A.K. (41) yönetimindeki 34 VP 5187 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan S.İ'ye (63) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan S.İ. ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel