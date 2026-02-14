Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Akşemsettin Mahallesi'nde İ.T'nin (18) kullandığı 35 AGZ 604 plakalı otomobille, C.D. (45) idaresindeki 33 NKS 98 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada DSİ'ye ait sulama kanalının korkuluklarını yıkan C.D'nin kullandığı otomobil asılı kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Asılı kalan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel