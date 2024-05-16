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Mersin'de otomobil bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda bariyerlere çarpıp bahçeye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü ve yanındaki Meral Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçta sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda bariyerlere çarpıp bahçeye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Selahattin Ö. yönetimindeki 34 RC 8838 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyeri aşarak yol kenarındaki meyve bahçesine devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki Meral Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçta sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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