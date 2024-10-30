Mersin'de Otomobil Ağaca Çarptı, Sürücü Yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Sürücü Mehmet Zeybek yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
MERSİN'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Zeybek yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Mersin-Antalya kara yolu Kızkalesi Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Zeybek yönetimindeki 33 BLK 55 plakalı otomobil virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Zeybek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin),