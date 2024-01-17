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Mersin'de otobüs kazasında hayatını kaybedenler toprağa verildi

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Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden şoför Hüseyin Tayşun ve yolcu Huzan Sunnez, memleketlerinde defnedildi.

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde, dün yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölen 9 kişiden şoför Hüseyin Tayşun (43) ile yolculardan Huzan Sunnez (22) Şırnak'ın Silopi ilçesinde toprağa verildi.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Dilmenler Mardin firmasına ait 47 AN 747 plakalı yolcu otobüsünün bariyeri aşarak karşı şeride geçip şarampole devrildiği kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Kazada yaşamını yitiren otobüsün şoförü Hüseyin Tayşun ve yolculardan Huzan Sunnez'in cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Şırnak'ın Silopi ilçesine getirildi. Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan işlemler sonrası Hüseyin Tayşun'un cenazesi Birlik köyünde, Huzan Sunnez'in cenazesi ise Silopi ilçesinde Başak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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