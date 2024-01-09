Mersin'de Oto Tamirhanesinden Rampayı Çalan Şüpheliler Güvenlik Kamerasına Yakalandı

MERSİN'de, 2 şüphelinin, oto tamirhanesinin önündeki rampayı kamyonete yükleyip kaçtığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Ocak'ta, oto tamircisi Tarkan Öztürk'ün iş yerinin önündeki rampa, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Öztürk, şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı, dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir süre kamyonetle iş yerinin çevresinde dolaşan 2 şüphelinin, daha sonra dükkanın önüne gelip, park ettikleri araca rampayı yükleyerek, olay yerinden uzaklaştığı yer aldı.

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