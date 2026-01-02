Haberler

Öğrencisinin okul bahçesinde tüfekle vurduğu müdür taburcu oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, okul müdürünü tüfekle vurarak ağır yaraladı. Müdür, tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası öğrenci ve babası tutuklandı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencisi M.K.'nin (12) tüfekle vurarak ağır yaraladığı okul müdürü Ender Kara (39), tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay, ilçe merkezindeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul müdürü Ender Kara, iddiaya göre; elektrikli bisiklet ile gelen öğrenci M.K.'yi uyardı. Uyarının ardından 22 Aralık'ta okula tüfekle gelen M.K., bahçede öğrencileri karşılayan Kara'ya ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, öğretmenlerin ihbarıyla okula sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ender Kara, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara, buradaki müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

BABA-OĞUL TUTUKLANDI

Olayın ardından M.K. ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. M.K.'nin babası Y.K. de (55) savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.

TABURCU EDİLDİ

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, karaciğeri parçalanan Ender Kara ameliyat edildi. 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlatan Kara, normal servise alındı. MEÜ Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sami Benli öncülüğündeki heyet tarafından ameliyat ve tedavi süreci tamamlanan Kara, bugün taburcu edildi. Müdür Kara'nın tedavi süreci hakkında bilgi veren Benli, "Hastamızın karaciğer ve diyafram kasında yaralanma vardı. Karaciğerindeki kanamayı durdurduk, onarımlarımızı yaptık. Diyafram kasını da onardık. Bugün 11'inci günü. Hastamızı taburcu ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim

Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
3. Dünya Savaşı, gerilimin tırmandığı bu 5 noktadan birinde başlayabilir

3. Dünya Savaşı kapıda! Kıvılcım bu 5 gerilim noktasından gelebilir
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi

İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
İran'da dalga dalga büyüyen protestolar nasıl başladı? Ölü sayısı artıyor, çocuklar bile gözaltında

Dalga dalga büyüyen protestolar nasıl başladı? Ölü sayısı artıyor
Cem Yılmaz'ın '38 yaş' esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi

Cem Yılmaz'ın esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi