Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Mersin'in Mut ilçesinde bir bahçede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve havadan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bir evde hasar meydana geldi.

Mersin'in Mut ilçesinde bahçede başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hisar Mahallesi'nde bir bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bu arada, yangın nedeniyle bir evde hasar oluştu.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
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