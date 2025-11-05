Mersin'de Organizasyon İşletmesinde Yangın Çıktı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir organizasyon işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde organizasyon işletmesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hamidiye Mahallesi'nde çeşitli etkinlikler için organizasyon hizmeti sunan bir işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerindeki malzemelerde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel