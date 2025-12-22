Ortaokul öğrencisi, okul müdürünü tüfekle vurdu
Mersin'in Anamur ilçesinde 7'nci sınıf öğrencisi M.K., okulda müdürü vurdu. Güvenlik kameralarındaki görüntüler ortaya çıktı. Ailevi sorunları olduğu belirtilen öğrencinin saldırısı sonrası Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda eğitime 1 gün ara verildi.
SALDIRI KAMERADA, OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ
Mersin'in Anamur ilçesinde 7'nci sınıf öğrencisi M.K.'nin, okul bahçesinde müdürü Ender Kara'yı, tüfekle vurduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan, M.K.'nin ailevi sorunları olduğu öne sürüldü. Ayrıca, olayın meydana geldiği Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda eğitime 1 gün ara verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel