Mersin'de Oğul, Annesini Bıçaklayarak Öldürdü

Mersin'de Oğul, Annesini Bıçaklayarak Öldürdü
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Mersin'in Mut ilçesinde, psikolojik sorunları olan Ali Durmuş'un annesi Belkıs Durmuş'u bıçaklayarak öldürmesi sonucu tutuklandı. Olay, evde meydana geldi ve sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edilen Durmuş'un cenazesi otopsiden sonra defnedildi.

MERSİN'in Mut ilçesinde tartıştığı annesi Belkıs Durmuş'u (67) bıçaklayarak öldüren Ali Durmuş (47), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Deveci Mahallesi Yıldız Sokak'taki evde meydana geldi. Psikolojik sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öne sürülen Ali Durmuş, annesi Belkıs Durmuş ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma büyüyünce Ali Durmuş, annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Belkıs Durmuş'un cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi. Gözaltına alınan oğlu ise emniyete götürüldü. Belkıs Durmuş'un eşinden bir süredir ayrı olduğu ve oğluyla birlikte yaşadığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durmuş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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