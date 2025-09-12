Haberler

Mersin'de Öğrenciler Ormanlık Alanı Temizledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Mersin'in Bozyazı ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler, ilçe protokolü ve mahalle sakinleri ormanlık alandaki atıkları toplayarak çevre temizliği gerçekleştirdi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çevre temizliği gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle Tekedüzü Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, öğrenciler, ilçe protokolü ve mahalle sakinleri ormanlık alandaki atıkları toplayarak çevreyi temizledi.

Benzer etkinliğin ilerleyen süreçte devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
