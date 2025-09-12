Mersin'de Öğrenciler Ormanlık Alanı Temizledi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler, ilçe protokolü ve mahalle sakinleri ormanlık alandaki atıkları toplayarak çevre temizliği gerçekleştirdi.
Benzer etkinliğin ilerleyen süreçte devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel