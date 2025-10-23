Mersin'de Öğrenci Taşıma Servislerine Denetim
Silifke ilçesinde öğrenci taşımacılığı yapan servislerde yapılan denetimde güvenlik, temizlik ve uygunluk şartları incelendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Eroğlu, düzenli denetimlerin devam edeceğini belirtti.
Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenci taşımacılığı yapan servislere yönelik denetim yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu ve Şube Müdürü Bülent Akşahin'in katıldığı denetimde, okul servislerinin güvenlik, temizlik ve uygunluk şartları incelendi.
Denetimde sürücülere uyarılarda bulunuldu.
Eroğlu, eğitim öğretim yılında düzenli denetimler yapacaklarını belirterek, "Öğrencilerimizin servis araçlarında güvenli şekilde taşınmalarına yönelik gerekli kontrolleri yaptık. Sürücülere trafik kurallarına uyulması ve öğrenci güvenliğinin öncelikli olması konusunda hatırlatmalarda bulunduk." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel