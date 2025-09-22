Haberler

Mersin'de Öğrenci Servisinde Yangın Çıktı

Mersin'de Öğrenci Servisinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde, öğrenci servisi yangını sırasında öğrenciler hızla tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde öğrencileri okula götüren servis minibüsünde yangın çıktı. Öğrenciler tahliye edilirken, araç kullanılamaz hale geldi.

Koyuncu Mahallesi Yaranbelen mevkisinde öğrencileri okula götüren servis minibüsünde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurup öğrencileri tahliye ettikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Öğrenciler panik yaşarken, itfaiye ekipleri aracı saran alevleri söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yılmaz Vural yeni takımında ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a 5 atan Frankfurt'a sahasında büyük şok

Galatasaray'a 5 atan Frankfurt'a büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.