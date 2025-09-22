Mersin'de Öğrenci Servisinde Yangın Çıktı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde öğrencileri okula götüren servis minibüsünde yangın çıktı. Öğrenciler tahliye edilirken, araç kullanılamaz hale geldi.

Koyuncu Mahallesi Yaranbelen mevkisinde öğrencileri okula götüren servis minibüsünde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurup öğrencileri tahliye ettikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Öğrenciler panik yaşarken, itfaiye ekipleri aracı saran alevleri söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.