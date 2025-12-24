Mersin'deki Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
Mersin'deki Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi. Peder İspir Coşkun Teymur'un yönettiği ayin, birlik ve beraberlik mesajlarıyla dolu geçti. Katılımcılar, mum yakıp dualar ederek Noel Bayramı'nı kutladılar.
Noel dolayısıyla Mersin'deki Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Akdeniz ilçesindeki kilisede düzenlenen ayini, peder İspir Coşkun Teymur yönetti.
Hristiyan vatandaşların Noel Bayramı'nı kutlayan Teymur, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
İlahiler ve İncil'den bölümler okunan programda, mum yakılıp dualar edildi.
Katılımcılar, kilisedeki ayinin sonunda birbirine sarılıp Noel'i kutladı.
Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gecede Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel