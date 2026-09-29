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Mersin'de narkotik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, 1 kilo 150 gram esrar bulundu

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Mersin'de narkotik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, 1 kilo 150 gram esrar bulundu
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Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde 1 kilo 150 gram esrar, 784 gram sentetik uyuşturucu, 1540 litre etil alkol ve hassas terazi ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler B.O, O.K, Ö.Y.A. ve A.Ç. yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada 1 kilo 150 gram esrar, 784 gram sentetik uyuşturucu, 1540 litre etil alkol ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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