Mersin'de muz serasındaki yangın söndürüldü - Haberler

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Mersin'de muz serasındaki yangın söndürüldü

AA - Güncel
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Mersin'de muz serasındaki yangın söndürüldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde boş serada çıkan ve muz serasına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde boş serada çıkan ve muz serasına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocahasanlı Mahallesi Sazbaşı mevkisinde, üzeri plastik örtüyle kaplı boş serada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sera örtüsünün tutuşmasıyla büyüyen alevler yan taraftaki Şakir Turhan'a ait muz serasına sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 3 dönümlük sera alanı zarar gördü.

Mersin'de muz serasındaki yangın söndürüldü

Mersin'de muz serasındaki yangın söndürüldü

Mersin'de muz serasındaki yangın söndürüldü

AA / Güncel

Kocahasanlı, İtfaiye, Mersin, Yangın, Güncel, Haberler

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