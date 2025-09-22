Haberler

Mersin'de Motosiklet Sürücülerine Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de tehlikeli hareketler ve gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren 4 motosiklet sürücüsüne toplamda 10 bin 951 lira ceza uygulandı. Emniyet ekipleri, sürücülerin kimliklerini tespit edip gözaltına aldı.

MERSİN'de motosikletleriyle tehlikeli hareketler ve gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren 4 kişiye toplam 10 bin 951 lira ceza uygulandı.

Olay, 20 Eylül'de sabah 05.00 sıralarında Akdeniz ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bazı şahısların motosikletleriyle seyir halinde tehlikeli hareketlerde bulunup, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede kimliği tespit edilen S.R., H.İ.T., A.C.Y. ve E.A., gözaltına alındı. Kendi güvenlikleri ile diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye attığı ve çevreye gürültü yaparak rahatsızlık verdikleri tespit edilen sürücülere 'Trafik ve Kabahatler Kanunu' kapsamında 10 bin 951 lira para cezası kesildi.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Jose Mourinho'dan Ali Koç cevabı: Seçimi kazanamamasına üzüldüm

Kendisini gönderen Ali Koç'un seçimi kazanamamasına dediği şey olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aylar sonra ortaya çıktı! Solskjaer, Süper Lig'in yeni yıldızını Beşiktaş'a istememiş

Aylar sonra ortaya çıktı! Ligin yeni yıldızını Beşiktaş'a istememiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.