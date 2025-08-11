Mersin'de Motosiklet Kazasında 5 Yaşındaki Kız Çocuk Hayatını Kaybetti

Mersin'de bir motosikletin çarpması sonucu 5 yaşındaki İsra Elosman hayatını kaybederken, ağabeyi Muhammed Elosman ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

MERSİN'de koşarak yolun karşısına geçerken, motosikletin çarptığı İsra Elosman (5) hayatını kaybetti, ağabeyi Muhammed Elosman (7) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki Çiftçiler Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Küçük (20) yönetimindeki 31 N 0625 plakalı motosiklet, koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu İsra ve ağabeyi Muhammed Elosman'a çarptı. Sürücü Küçük ile Elosman kardeşler çarpışmanın etkisiyle metrelerce yolda sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralanan sürücü ve iki kardeşi ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan İsra Elosman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elosman'ın cansız bedeni otopsi için morga gönderildi. Muhammed Elosman'ın da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Küçük, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

