Mersin'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay, Tekmen Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

S.B idaresindeki 33 ZF 741 plakalı otomobil ve M.E. yönetimindeki 33 NUA 92 plakalı motosiklet, Tekmen Mahallesi Erenler Caddesi'nde çarpıştı.

Kazanın ardından yola savrulan motosiklet sürücüsü M.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, M.E'yi Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
