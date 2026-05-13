Mersin'de duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 18 yaşındaki Altan Yıldız, mezarlığın duvarına çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kalınören Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde Altan Yıldız (18) idaresindeki motosiklet, mezarlığın duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat