Mersin'de Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı
Mersin'in Mut ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Zeynel Abidin Yaren hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Zafer Özkurt yaralandı. Kaza, Mut-Ermenek kara yolunda meydana geldi.
Kaza, saat 00.30 sularında Mut - Ermenek kara yolu Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Zafer Özkurt yönetimindeki 70 ACA 091 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen plakası tespit edilemeyen Zeynel Abidin Yaren'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada Zeynel Abidin Yaren olay yerinde hayatını kaybetti, yaralı otomobil sürücüsü Zafer Özkurt ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.