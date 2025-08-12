Mersin'de Motosiklet Kazası: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı

MERSİN'de motosikleti ile çarptığı İsra Elosman'ın (5) ölümüne, ağabeyi Muhammed Elosman'ın (7) ise ağır yaralanmasına neden olan Yunus Emre Küçük (20), tutuklandı.

Kaza, 10 Ağustos saat 13.00 sıralarında Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki Çiftçiler Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Küçük yönetimindeki 31 N 0625 plakalı motosiklet, koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu İsra ve ağabeyi Muhammed Elosman'a çarptı. Sürücü Küçük ile Elosman kardeşler, çarpışmanın etkisiyle metrelerce yolda sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralanan sürücü ve iki kardeşi ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan İsra Elosman, kurtarılamadı. Elosman'ın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi.

Muhammed Elosman'ın hayati tehlikesi sürerken, sürücü Küçük tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Küçük, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.