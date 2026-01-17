Otobüsle minibüs çarpıştı; 2 yaralı

MERSİN'in Mut ilçesinde minibüsle otobüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Mut'tan Silifke yönüne giden F.S. yönetimindeki 42 RU 999 plakalı otobüsle karşı yönden gelen Mut Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ait M.K.'ın kullandığı 33 UA 323 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada minibüs şoförü ile yanında bulunan görevli hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT (Mersin),