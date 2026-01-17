Haberler

Otobüsle minibüs çarpıştı; 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde bir minibüs ile otobüsün çarpıştığı kazada, minibüs sürücüsü ve yanında bulunan görevli hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'in Mut ilçesinde minibüsle otobüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Mut'tan Silifke yönüne giden F.S. yönetimindeki 42 RU 999 plakalı otobüsle karşı yönden gelen Mut Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ait M.K.'ın kullandığı 33 UA 323 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada minibüs şoförü ile yanında bulunan görevli hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

Göğsündeki ağırlıkla uyandı, karşısında görünce dehşete düştü
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var

Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
Endonezya'da 10 kişinin bulunduğu uçakla irtibat kesildi

İçinde 10 kişi vardı: Yolcu uçağı havada sır oldu