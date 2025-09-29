Haberler

Mersin'de Maskeli Şüpheli İş Yerine Ateş Açtı

Mersin'de Maskeli Şüpheli İş Yerine Ateş Açtı
Güncelleme:
Mersin'in Yenişehir ilçesinde maskeli bir kişi, bir iş yerine tabancayla ateş açtıktan sonra patenle kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

MERSİN'de yüzü kapalı kişinin iş yerine ateş açıp patenle kayarak kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 04.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Tanınmamak için siyah kıyafet giyip maske takan şüpheli, 1812'nci Sokak'taki iş yerine tabancayla birkaç el ateş etti. Şüpheli daha sonra patenle kayarak bölgeden uzaklaştı. Olayda ölü ve yaralı olmazken, polis şüphelinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan şüphelinin iş yerine ateş açtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin önünde bir süre oyalanan şüphelinin daha sonra ateş edip uzaklaştığı yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
