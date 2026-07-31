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Mersin'de markette çocuğa şiddet uygulayan şüpheli yakalandı

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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir markette çocuğa şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir markette çocuğa şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, Barış Mahallesi'ndeki markette çocuğa şiddet uygulandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerince olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli M.E. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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