Mersin'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor
Mersin'de sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu ve Mezitli Deresi'nin taşmasına sebep oldu. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı trafiğe kapatıldı. Erdemli ilçesinde de dereler taştı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Mersin için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
