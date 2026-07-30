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Mersin'de kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Mersin'de kuvvetli rüzgar etkili oluyor
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Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, 2 araç hasar gördü.

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, 2 araç hasar gördü.

İlçe genelinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle bazı mahallelerde çok sayıda ağaç devrildi, kırılan dallar nedeniyle park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu.

Belediye ve itfaiye ekipleri, devrilen ağaçların kapattığı yollarda çalışma yürüttü.

Boğsak Koyu'nda da rüzgarın şiddetiyle sürüklenen bir yelkenli kıyıya çarptı.

Karaya oturan yelkenlinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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