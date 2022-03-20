Mersin'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlıkçılar için fidan dikildi
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Mersin'in Silifke ilçesinde, orman yangınlarında zarar gören alanlara, Kovid-19 salgınında yaşamını yitiren sağlık çalışanları için fidan dikildi.
MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, orman yangınlarında zarar gören alanlara, Kovid-19 salgınında yaşamını yitiren sağlık çalışanları için fidan dikildi.
İlçede geçen yıl temmuz ayında çıkan orman yangınında tarımsal alanların zarar gördüğü Işıklı Mahallesi'nde, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Toprakla buluşturulan fidanlara, salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının adları verildi.
Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok etkinlikte, sağlık çalışanlarını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.
Sonay Şahin de doktor eşi Erdinç Şahin'i yaklaşık 2 yıl önce kaybettiklerini dile getirerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Programa, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ve sağlık çalışanlarıyla çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.