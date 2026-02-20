Haberler

Mersin'de dere üstündeki köprünün bir kısmı çöktü

Mersin'de dere üstündeki köprünün bir kısmı çöktü
Güncelleme:
Mersin'in Mezitli ilçesinde Mezitli Deresi üzerindeki köprünün bir kısmında çökme meydana geldi. Güvenlik önlemleri almak üzere bölgeye ekipler yönlendirildi ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, altından derenin aktığı köprünün bir kısmında çökme meydana geldi.

Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde Mezitli Deresi'nin üstündeki köprünün bir kısmı akşam saatlerinde çöktü.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de köprüde onarım çalışması başlattı.

İş makineleri desteğiyle yürütülen çalışmalarda yol ve köprüde güçlendirme yapılıyor.

Trafiğe kapatılan yolda araç geçişine izin verilmiyor.

Çökme nedeniyle oyuk oluşan yol, çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden ulaşıma açılacak.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
