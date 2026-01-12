Haberler

Otomobil çaya düştü, mahsur kalan sürücü kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil çaya düştü. Sürücü M.İ., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi.

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde kontrolden çıkarak, çaya düşen otomobilin sürücü M.İ., mahsur kaldığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Çilek Mahallesi Deliçay'da meydana geldi. M.İ. idaresindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Deliçay'a düştü. Kazanın ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran sürücü, çaydaki debinin yükselmesi nedeniyle güvenli bir noktaya geçerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, paletli iş makinesi desteğiyle M.İ.'yi mahsur kaldığı yerden kurtardı. M.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncudan korkutan haber, organ nakli için donör aranıyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak

Sarı-kırmızılılara önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek

Destek vermemişti! Trump'tan yeni Venezuela hamlesi