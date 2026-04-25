Mersin'de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü, 4 yaralı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde D-400 karayolunda hafif ticari aracın çarptığı otomobil savrularak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin ikiye bölündüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi Çamlık mevkisinde meydana geldi. Antalya'dan Mersin istikametine seyir halinde olan E.Ç. yönetimindeki 46 E 3246 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde giden M.B.Ş. idaresindeki 33 EFS 69 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Aydınlatma direği devrilirken, hafif ticari araç ise yaklaşık 100 metre uzaklıkta refüje çıkarak ağaca çarpıp durabildi.

Kazada her iki aracın sürücüsünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçlarda sıkışan yaralılara müdahale ederek bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazaya ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
