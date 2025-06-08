Mersin'de Kayıp Suriyeli'nin Cesedi Sulama Kanalında Bulundu

Mersin'de Kayıp Suriyeli'nin Cesedi Sulama Kanalında Bulundu
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Mersin'in Tarsus ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki Suriyeli Abdulkadir Çilli'nin cesedi sulama kanalında bulundu. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Çilli'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Suriyeli Abdulkadir Çilli'nin (74) sulama kanalında cesedine ulaşıldı.

Tarsus'un Hacıbozan Mahallesi'nde tarlasına giden kişi, sulama kanalında ceset görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekiplerin sudan çıkarttığı cesedin ailesinin 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Suriyeli Abdulkadir Çilli'ye ait olduğu belirlendi. Çilli'nin cesedi yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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