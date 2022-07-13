Mersin'de kaybolan kişi, 30 saat sonra bulundu Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, ormanlık alanda bulundu. Mersin'in Silifke ilçesinde kayıp olarak aranan kişi, ormanlık alanda bulundu. Çamlıbel Mahallesi'nde yaşayan Fazıl Çukurlu'nun (79), dün eve gelmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından jandarma, AFAD, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatıldı. Ormanlık alanda yapılan aramada Çukurlu'nun bastonuna ulaşan ekipler, Çukurlu'yu evine 5 kilometre mesafede kaybolduktan 30 saat sonra buldu. Çukurlu, sağlık kontrollerinin ardından jandarma ekipleri tarafından evine götürüldü. AA / Burcu Kaya - Güncel 112 Acil Çağrı Jandarma Mersin Güncel Haberler

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