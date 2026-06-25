Haberler

Gülnar'da kaybolan 40 küçükbaş hayvan dronla bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan 40 küçükbaş hayvan dron destekli arama çalışmalarıyla bulundu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan 40 küçükbaş hayvan dron destekli arama çalışmalarıyla bulundu.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, 40 küçükbaş hayvanını kaybeden bir kişi jandarma ekiplerine başvurdu.

Hayvanların kaybolduğu değerlendirilen bölgede arama çalışması başlatan ekipler, dronla yapılan aramayla sürünün yerini tespit etti.

Ekipler, küçükbaş hayvanları sahibine teslim etti.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek

AK Parti'de bir ilk! Vekiller istedi, Erdoğan ezber bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Galatasaray'ın yıldızına 'Lan gerizekalı' dedi, ortalık karıştı

Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı
Ganalı şamandan olay itiraf: Yanlışlıkla Türkiye'ye büyü yaptım

Neden elendiğimiz şimdi belli oldu: Çırağım haritayı kaydırınca...
Alman Patriot sistemi Kürecik'te göreve başladı

Kürecik'te dikkat çeken değişim! Sessiz sedasız görevi devraldı
Motosiklet hırsızlarına savaş açtı! Adını 'Batman' koydular

Kim bu gizemli kahraman? Sokaklardan fotoğraf yağıyor
Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi

Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız

Trump iki büyük depremin ardından kahreden açıklamayı yaptı
Yazışmalar bomba! Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu

Yazışmalar bomba! Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu