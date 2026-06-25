Gülnar'da kaybolan 40 küçükbaş hayvan dronla bulundu
Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan 40 küçükbaş hayvan dron destekli arama çalışmalarıyla bulundu.
Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan 40 küçükbaş hayvan dron destekli arama çalışmalarıyla bulundu.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, 40 küçükbaş hayvanını kaybeden bir kişi jandarma ekiplerine başvurdu.
Hayvanların kaybolduğu değerlendirilen bölgede arama çalışması başlatan ekipler, dronla yapılan aramayla sürünün yerini tespit etti.
Ekipler, küçükbaş hayvanları sahibine teslim etti.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal