Mersin'de Kavun Yüklü Kamyon Yolcu Otobüsüyle Çarpıştı: 3 Ölü, 7 Yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde freni boşalan kavun yüklü kamyonun karşı yöne geçip yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

MERSİN'in Mut ilçesinde, freni boşaldığı öne sürülen kavun yüklü kamyonun karşı yöne geçip yolcu otobüsü ile çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Mut- Karaman kara yolu Burunköy mevkisinde meydana geldi. Freninin boşaldığı öne sürülen Cengiz S.'nin kullandığı 33 EFV 47 plakalı kavun yüklü kamyon, karşı yöne geçip Şahin K. yönetimindeki 21 KA 021 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, Muhammet Ateş ve Kerim Köğce'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Mut Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Emine Ergin de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kamyondaki kavunların da yol kenarına dağıldığı görüldü.

Mersin Valisi Atilla Toros kaza yerinde incelemelerde bulunurken, yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
