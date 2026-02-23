Haberler

Mersin'de 2 grup arasında bıçaklı kavga kamerada

Güncelleme:
Mersin'de iki grup arasında çıkan kavga sonucu bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay, olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan yaralıyla sonuçlandı. Kavganın güvenlik kamerasına yansıdığı bildirildi.

MERSİN'de 2 grup arasında çıkan kavgada bir kişi, bıçaklanarak yaralandı. Kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'nde 1406 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşı karşıya gelen iki grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada gruptakilerden bir kişi bıçaklandı. Yaralı, koşarak bir markete sığındı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, gruptaki bazı kişileri gözaltına aldı. Kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

500

