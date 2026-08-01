Haberler

Mersin'de kask takıp bir kişiye tabancayla saldıran şüpheli aranıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kişinin kasklı şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğramasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kişinin kasklı şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğramasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Tece Mahallesi'nde tantunici önünde oturan bir kişiye kasklı şüpheli tarafından tabancayla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklifte bulunan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı

Sokak ortasında ahlaksız teklifte bulunan sapık için hesap vakti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gece trafiğe kapanacak

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gece kapanacak! Saatler belli oldu
Viyadükler yükselmeye, projenin de silueti ortaya çıkmaya başladı

585 metre uzunluğunda! Trafik derdine deva olacak projede sona doğru
Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti
Olay iddia: Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek maaş

Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek dev maaş
Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları Uzunçayır'a taşınıyor

İstanbul'da bir dönemin sonu! Bu görüntü tarih oluyor

Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı

Özel harekattan siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı