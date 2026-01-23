Haberler

Mersin'de yüksek kesimlerde karla kaplanan yollar temizlendi

Güncelleme:
Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak, kapanan yolları ulaşıma açtı. Silifke Belediye Başkanı, ekiplerin kış şartlarına karşı hazırlıklı olduğunu belirtti.

Mersin'in yüksek kesimlerinde karla kaplı yollarda belediye ekiplerince temizlik çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gülnar, Mut, Silifke, Çamlıyayla, Erdemli, Tarsus ve Toroslar ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışana yönelik çalışma başlatıldı.

Kırsal mahalleler ve bağlantı yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiren ekipler, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirdi.

Silifke Belediyesi ekipleri de Çaltıbozkır, Uzuncaburç ve Canbazlı mahallelerinde karla kapanan yolları iş makinalarının yardımıyla yeniden ulaşıma açtı.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yaptığı açıklamada, kış şartlarına karşı hazırlıkların önceden yapıldığını belirterek, kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
