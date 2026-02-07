Mersin'de kaçak parfüm operasyonu
Mersin'de gerçekleştirilen denetimlerde, kargo kolilerinde gizlenmiş 459 adet kaçak parfüm bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kargo firmalarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, kargo kolileri içerisinde gizlenmiş halde çeşitli markalarda 459 adet kaçak parfüm ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.