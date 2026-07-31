Haberler

Mersin'de kaplumbağaların yumurta bıraktığı kumsalda yavru çıkışları başladı

Mersin'de kaplumbağaların yumurta bıraktığı kumsalda yavru çıkışları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mezitli ilçesinde yumurtalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavruları denizle buluştu.

Mersin'in Mezitli ilçesinde yumurtalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavruları denizle buluştu.

Anaç kaplumbağaların, mayıs ayından itibaren Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'ndaki kumsala yaptığı yuvalarda kuluçka dönemini tamamlayan yavrular, yumurtalarından çıkmaya başladı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Ergene, merkez görevlileri ve gönüllü öğrencilerin gözetiminde yavrular, kumsaldaki yolculuklarının ardından denize ulaştı.

Ergene, gazetecilere, Mersin'in deniz kaplumbağaları için önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Kentin kaplumbağa popülasyonuna önemli katkı sunduğunu belirten Ergene, "Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl yuva sayılarında bir düşüş gözlenmekte. Bu düşüşü sadece bu yıl için değerlendirmemek lazım, genel olarak son 20 yıllık grafiğe baktığımızda popülasyonda artış gözlemlenmekte." diye konuştu.

Ergene, deniz kaplumbağalarının güvenle denize ulaşabilmeleri için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade etti.

Kumsallara bırakılan katı atıkların yavru deniz kaplumbağalarının denize ulaşmasını engellediğini anlatan Ergene, şöyle devam etti:

"Kumsaldaki araç izleri ve kontrolsüz insan faaliyetleri ile iklim değişikliği de kaplumbağaları olumsuz etkileyebiliyor. Bu olumsuzlukları en aza indirmek için elimizden gelen özeni gösteriyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kaplumbağalarımız güvenli bir biçimde denize ulaşmakta. Denize ulaşan her bir bireyi yalnızca kaplumbağa olarak görmemek lazım. Bu bireyleri hem Akdeniz'in biyoçeşitliliği hem de ekosistem ve sağlıklı denizler için atılan bir adım olarak görmekteyiz."

Vatandaşlardan kaplumbağa yuvalarına karşı duyarlı olmalarını isteyen Ergene, yavru çıkışları sırasında da hayvanların rahatsız edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor

Ciğerlerimiz yanıyor! 4 şehir rahat nefes aldı, bir ilde alarm sürüyor
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Firmalar da belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti

Ordu sokağa indi ama engel olamadı! Akın akın geliyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

300 milyon Euroluk dev yatırım hamlesi iki ilimizi karşı karşıya getirdi

Dev yatırım hamlesi iki ilimizi karşı karşıya getirdi
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti

Dünya bu kadını konuşuyor!
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı konuştu

Eren Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı konuştu
Eda Ece Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İlk sözleri bomba

Eda Ece ifade verdi: İlk sözleri bomba
Ticaret Bakanlığı affetmedi! İkinci el fırsatçısına büyük ceza

Bakanlık ilanı görünce düğmeye bastı! Fırsatçıya ders gibi ceza
Bugün son gün! Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak

Bugün son gün! Ödeme yapmayanları ağır yaptırımlar bekliyor