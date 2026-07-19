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Kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı; 16 yaşındaki sürücü gözaltında

Kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı; 16 yaşındaki sürücü gözaltında
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Mersin Erdemli'de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.E.'ye çarptı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde kamyonetin çarptığı Z.E. (20), ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, 16 yaşındaki kamyonet sürücüsü gözaltında alındı.

Kaza, dün Merkez Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. S.H.A. yönetimindeki 33 VLA 74 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.E.'ye çarptı. Metrelerce savrulan Z.E. ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Z.E., ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Diğer yandan kazanın ardından bir süre yoluna devam eden S.H.A.'nın, başka bir sürücünün uyarısı üzerine durduğu öne sürüldü. Sürücü belgesi olmayan S.H.A. gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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