Mersin'de kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı
Bozyazı ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuğa kamyonet çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı.
S.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 3 yaşındaki İ.D.G'ye çarptı.
Yaralanan çocuk, özel araçla kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kamyonet sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik