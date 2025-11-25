Mersin'de Kafede Tekmeli-Yumruklu Kavga
Mersin'de bir kafede iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Kafede oturan 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma çıktı. Büyüyen tartışma yumruklu-tekmeli kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ayırdığı kavga, bir vatandaşın tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
