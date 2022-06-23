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Mersin'de kadınlardan yöresel lezzet yarışması

AA - Burcu Kaya - Güncel
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Mersin'de kadınlardan yöresel lezzet yarışması

Mersin'in Silifke ilçesinde, 49. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali etkinlikleri kapsamında ilçenin yöresel lezzetlerinde batırık için yarışma düzenlendi.

Mersin'in Silifke ilçesinde, 49. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali etkinlikleri kapsamında ilçenin yöresel lezzetlerinde batırık için yarışma düzenlendi.

Emekli Kıraathanesi bahçesindeki etkinlikte, kadınlar ince bulgur malzemesiyle hazırlanan yemeği en iyi şekilde yapmak için yarıştı.

Yarışmacıların hazırladığı yöresel lezzet, jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.

Değerlendirme sonucunda dereceye giren yarışmacılara Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok ödüllerini verdi.

Altunok, batırığın ilçenin sembollerinden biri olduğunu belirterek, yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Burcu Kaya - Güncel

Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali Mersin Güncel Haberler

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