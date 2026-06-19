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Mersin'de bir kadının haşema ile havuza alınmadığı iddiası

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Mersin Mezitli'de bir sitede, bir kadının haşema giydiği gerekçesiyle site havuzuna alınmadığı iddia edildi. O anları cep telefonuyla kaydeden kadının paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.

MERSİN'de bir kadının haşema ile site havuzuna alınmadığı iddia edildi.

Olay, Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site yönetimi havuza haşema ile girilmesini yasakladı. Sitede yaşayan ve çocuğunu görmek için havuz başına gelen bir kadının üzerindeki haşema nedeniyle alınmadığı öne sürüldü. O anları cep telefonuyla görüntüleyen kadın, sanal medyada paylaştı. Olayın, tepkilere neden olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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