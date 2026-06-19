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Mersin'de bir kadının haşema ile havuza alınmadığı iddiası

Mersin'de bir kadının haşema ile havuza alınmadığı iddiası
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Mersin Mezitli'de bir sitede, haşema giyen bir kadının site havuzuna alınmadığı iddia edildi. O anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı ve tepki topladı.

MERSİN'de bir kadının haşema ile site havuzuna alınmadığı iddia edildi.

Olay, Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site yönetimi havuza haşema ile girilmesini yasakladı. Sitede yaşayan ve çocuğunu görmek için havuz başına gelen bir kadının üzerindeki haşema nedeniyle alınmadığı öne sürüldü. O anları cep telefonuyla görüntüleyen kadın, sanal medyada paylaştı. Olayın, tepkilere neden olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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